Эксперт оценил вероятность расчётов в криптовалютах в России всего в 1%

Суетин добавил, что в 1990-х годах легализация криптовалюты могла быть полезна из-за гиперинфляции, но сейчас это нецелесообразно. Уровень цифровизации экономики высокий, а биткоин — лишняя технология — «пятое колесо в исправном механизме».

Эксперт также указал на минусы перехода на криптовалюту. По словам Суетина, это необходимость нанимать аналитиков, высокие риски волатильности и сложности с конвертацией валют.

«Вероятность того, что такой сценарий реализуется, — не более 1%. В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин в качестве официального средства платежа. Но Сальвадор, как известно, не самая экономически развитая страна в мире, как и Боливия. Когда нет доверия к собственной национальной валюте, когда инфляция бьёт рекорды, когда нет уверенности в завтрашнем дне, биткоин кажется спасительной соломинкой. Но вот только в России обратная ситуация. За последние полгода рубль укрепился на 40% и был признан лучшей валютой в мире (мнение экспертов Bank of America)! Инфляция плавно, но уверенно снижается, ЦБ полностью контролирует ситуацию, безработица на рекордно низком уровне», — подчеркнул Суетин.