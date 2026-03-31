Эксперт: простые практики стали быстрым способом внедрения ИИ в компаниях

По словам Иванова, ИИ уже стал неотъемлемой частью работы тысяч компаний по всему миру, и говорить о его исчезновении или отказе от него не приходится. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда, уже активно используют ИИ — для них работа с текстовыми и графическими моделями стала базовым навыком. При этом у многих сотрудников сохраняется разрыв в восприятии: они не различают модели и испытывают тревогу за свои рабочие места, хотя ИИ способен упростить повседневные задачи.

Главная ошибка — внедрять ИИ директивно, без объяснения логики и пользы. Гораздо эффективнее показывать на практике, что это инструмент-помощник. По словам Иванова, хорошо работает подход, при котором технологию раскрывают не только через рутинные задачи (написание писем, создание отчётов, поиск информации), но и через простые, «человечные» сценарии: сгенерировать гороскоп на день, записать поздравительную открытку с помощью моделей для видео или создать песню про соседа по офису.

«В результате человек начинает использовать ИИ сначала в простых, а затем и в более прикладных рабочих задачах. Со временем формируется внутренняя группа энтузиастов, которые делятся опытом и органически распространяют практики внутри команды, ведь эффективное внедрение ИИ не про давление сверху, а про постепенное вовлечение через понятную ценность и личный опыт. И именно в этом случае технология начинает работать на повышение самоотдачи: сотрудники воспринимают ИИ не как угрозу, а как инструмент, который помогает им делать свою работу быстрее, проще и с большим интересом», — отметил Иванов.