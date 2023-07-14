Эксперт рассказал, как легально «пробить» личные данные человека в России

Легально узнать о судимостях россиянина, задолженностях перед банками, а также штрафах за нарушение правил дорожного движения можно с помощью официальных государственных реестров, рассказал OSINT-аналитик (Open source intelligence, «разведка по открытым источникам»), специалист по сбору и анализу цифрового следа Артем Иргебаев.

Обычно ими пользуются госслужащие, сотрудники кадровых агентств при проверке новых сотрудников, а также частные детективы. Однако доступ к подобным сервисам открыт и для обычных людей, подчеркивает эксперт.

Как правило, для «пробива» достаточно знать фамилию, имя и отчество искомого человека, а также дату его рождения, поясняет Иргебаев. Проверить, судился ли человек можно при помощи портала судебныерешения.рф, в котором собраны решения судов общей юрисдикции всех регионов России. После ввода ФИО надо выбрать участника дела — истец, ответчик, заявитель — и нужный регион.

Для проверки участия человека в гражданских или арбитражных разбирательствах нужно пользоваться разделом «Картотека судебных дел» сайтов районных и региональных судов.

Выяснить, является ли человек должником, поможет официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, а точнее, — его раздел под названием «Банк исполнительных производств», отмечает эксперт.

С помощью сайта Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) можно узнать о нарушениях человеком ПДД. В разделе «Сервисы» представлены инструменты для проверки граждан на наличие инцидентов с последующим лишением водительских прав, а также штрафов. В первом случае для проверки понадобятся серия, номер и дата выдачи водительского удостоверения. Во втором — номер автомобиля или свидетельство о регистрации транспортного средства.