Эксперт рассказал, почему айтишники возвращаются в Россию

IT-специалисты активно возвращаются в Россию, так как их средние зарплаты в отечественных компаниях выше, чем в международных компаниях за рубежом, заявил глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании по аренде айтишников SkillStaff Александр Хачиян.

По словам эксперта, главный плюс зарплат в России — сумма, которая остается после вычитания налогов. Даже в европейских странах, подчеркивает Хачиян, могут предложить лишь сравнимые по сравнению с отечественными зарплаты — но до вычета налогов, при стоимости жизни большей чем даже в Москве.

В итоге зарплата у переехавших айтишников зарплата становится заметно ниже, а стоимость жилья и жизни — выше, резюмировал предприниматель. По его словам, лишь некоторые специалисты — имевшие связи и контакты в международных компаниях — уволились и нашли работу за рубежом. Хачиян подчеркивает, что никто не перешел с повышением уровня доходов.

В среднем, рассказывает эксперт, зарплаты IT-инженеров в России составляет 200 тысяч рублей в месяц. У специалистов «высшей лиги» и директоров, по словам Хачияна, это показатель может доходить до 700 тысяч рублей — правда, с учетом годовых бонусов.