Эксперт рассказал, слушает ли WhatsApp вас по ночам

Пользователи социальных сетей жалуются на то, что мессенджер WhatsApp якобы прослушивает их в ночное время. Однако, по словам главного архитектора департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергея Беспалова, скорее всего, это не имеет реальных оснований, а является проблемой некорректного отображения информации. Компаниям нет необходимости в таких действиях.

В социальных сетях появляются сообщения пользователей с фотографиями экрана, которые якобы подтверждают автоматическое включение микрофона WhatsApp ночью. Однако, по словам Беспалова, наиболее вероятной причиной этой проблемы является ошибка в операционной системе Android, но пока нет официального комментария от Google.

Проблема заключается в том, что в любом программном обеспечении, включая WhatsApp, могут быть обнаружены уязвимости. Разработка программного обеспечения — сложный процесс, в котором участвуют разные команды специалистов. Даже при соблюдении всех стандартов и лучших практик, ошибки могут возникнуть из-за большого количества кода и непредсказуемых сценариев использования продукта.

Некоторые уязвимости могут быть использованы злоумышленниками, а некоторые вызывают массовые страхи людей относительно приватности и безопасности. Разработчики стараются оперативно исправлять ошибки и уязвимости в программном обеспечении, поэтому важно своевременно устанавливать официальные обновления на своих устройствах.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.