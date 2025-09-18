Эксперт рассказала, как выбрать мастера по ремонту бытовой техники

По словам Гагиной, первый звонок мастеру помогает оценить компетентность. Расскажите о проблеме, названии модели и кодах ошибок. Хороший специалист предложит возможные причины поломки, исходя из вашего описания, и ответит на вопрос: «Сталкивались ли вы с ремонтом такой модели с похожей неисправностью?». Уточните стоимость выезда, диагностики и ориентировочную цену ремонта. Честный мастер до диагностики назовет диапазон, а после работы предоставит гарантию.

Когда мастер приезжает, важно убедиться, что это тот же человек, чей фото указано в объявлении. Профессионал представится, уточнит детали поломки и предложит план действий: сначала диагностика, затем согласование стоимости и сроков. Работа начинается только после вашего подтверждения.

Даже после тщательного отбора важно соблюдать простые правила:

Не оплачивайте работу заранее — только по факту выполненного ремонта.

Потребуйте чеки на запчасти и акт выполненных работ.

Внимательно проверяйте документы перед подписью.

Если деталь заменяется, сравните стоимость оригинала и состояние старой

Соблюдение этих простых правил помогает получить качественный ремонт и избежать лишних расходов. На платформе Авито Услуги можно найти мастеров разной специализации, а внимательное изучение профиля, отзывов и признаков верификации поможет выбрать надежного исполнителя.