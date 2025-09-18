В России
Эксперт рассказала, как выбрать мастера по ремонту бытовой техники

На что обратить внимание
Поломка бытовой техники — ситуация, знакомая многим. Холодильник перестает морозить, стиральная машина не включается, и в спешке хочется скорее вызвать мастера. Но поспешный выбор может обернуться лишними тратами или некачественным ремонтом. Как найти проверенного специалиста и не ошибиться? Татьяна Гагина, региональный менеджер по работе с клиентами платформы Авито Услуги рассказала, как выбрать надежного специалиста, опираясь на анализ объявлений и опыт работы мастера.
Прежде чем звонить, внимательно изучите предложения на специализированных платформах.

Важно оценивать профиль не только по отзывам, но и по стажу и реальным фото работ.

Татьяна Гагина
Региональный менеджер по работе с клиентами платформы Авито Услуги

Обратите внимание на:

  • Фото в портфолио. Настоящие снимки рабочего процесса и объектов ремонта показывают опыт мастера. Стоковые изображения часто используют те, кто не готов демонстрировать реальные кейсы.
  • Отзывы. Ищите конкретику в комментариях. Отрицательные отзывы не всегда повод отказываться от мастера, важно оценивать, как он на них отвечает. Добросовестные исполнители дают развернутые аргументированные ответы.
  • Стаж на платформе. Профили с историей заказов и временем работы более года вызывают больше доверия. Новые аккаунты стоит проверять по оформлению и деталям услуг.
  • Цены. Прозрачные диапазоны стоимости работ и выезда помогают планировать бюджет. Если нужен срочный ремонт, можно воспользоваться фильтром «срочные заказы».
  • Специализацию. Объявления должны указывать конкретные типы техники и бренды, с которыми работает мастер.

Ремонт всего — от холодильников до смартфонов" обычно предлагают только команды специалистов.

По словам Гагиной, первый звонок мастеру помогает оценить компетентность. Расскажите о проблеме, названии модели и кодах ошибок. Хороший специалист предложит возможные причины поломки, исходя из вашего описания, и ответит на вопрос: «Сталкивались ли вы с ремонтом такой модели с похожей неисправностью?». Уточните стоимость выезда, диагностики и ориентировочную цену ремонта. Честный мастер до диагностики назовет диапазон, а после работы предоставит гарантию.

Когда мастер приезжает, важно убедиться, что это тот же человек, чей фото указано в объявлении. Профессионал представится, уточнит детали поломки и предложит план действий: сначала диагностика, затем согласование стоимости и сроков. Работа начинается только после вашего подтверждения.

Даже после тщательного отбора важно соблюдать простые правила:

  • Не оплачивайте работу заранее — только по факту выполненного ремонта.
  • Потребуйте чеки на запчасти и акт выполненных работ.
  • Внимательно проверяйте документы перед подписью.
  • Если деталь заменяется, сравните стоимость оригинала и состояние старой

Соблюдение этих простых правил помогает получить качественный ремонт и избежать лишних расходов. На платформе Авито Услуги можно найти мастеров разной специализации, а внимательное изучение профиля, отзывов и признаков верификации поможет выбрать надежного исполнителя.