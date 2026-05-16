Опубликовано 16 мая 2026, 14:45
Эксперт: рынку ИИ-контента нужны маркировка и выплаты авторам

93% артистов и 95% бизнеса — за обязательную маркировку ИИ-треков
Управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артём Атанесян заявил, что для цивилизованного рынка ИИ-контента в России нужны не только маркировка, но и справедливые выплаты авторам музыки, на которой обучаются нейросети. Сейчас закона, регулирующего правовой статус такого контента, нет. Опрос ИМИ показал, что 93% артистов и 95% представителей бизнеса поддерживают обязательную маркировку.
По словам Атанесяна, отсутствие маркировки тормозит развитие прозрачного рынка. Минцифры уже опубликовало законопроект об ИИ: он обязывает сервисы предупреждать, что контент создан нейросетью. Площадки с аудиторией более 100 тысяч пользователей, включая стриминги, должны будут проверять наличие маркировки. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

В опросе ИМИ участвовали 373 представителя индустрии. Около половины респондентов считают, что маркировка должна указывать степень вмешательства ИИ в трек. Атанесян надеется, что мнение профессионального сообщества учтут при доработке законопроекта. Обсуждения уже идут, но чёткого правового статуса ИИ-контента пока нет.

«Отсутствие маркировки тормозит формирование цивилизованного рынка ИИ-контента в России: она необходима для прозрачности. Также важна справедливая выплата вознаграждений за музыку, на которой обучаются нейросети. Текущий правовой статус оценить сложно, так как нет утверждённого закона, который регулировал бы правовой статус ИИ-контента», — подчеркнул эксперт.