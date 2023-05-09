Эксперт указал на проблему в работе ChatGPT в России

ChatGPT был обучен на ограниченном числе русскоязычных текстов. Как следствие, у чат-бота от OpenAI не хватает знаний о событиях русской истории и памятниках русской литературы, заявил в комментарии ТАСС заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий Александр Сиволобов.

ChatGPT был обучен на базе данных в 570 гигабайт, и его библиотеки включают достаточно материалов на русском языке, признает эксперт. В то же время, у языковой модели нет достаточного знания о трудах по философии, политике, филологии и истории, созданных известными российскими авторами, подчеркивает Сиволобов. Недостает даже текстов, включенных в российскую школьную программу, подчеркивает эксперт.