Эксперт указал на проблему в работе ChatGPT в России

Эксперт указал на проблему в работе ChatGPT в РоссииПопулярный чат-бот не знает многих школьных текстов
Языковой модели ChatGPT не хватает знаний многих текстов из российской школьной программы, отметил российский эксперт Александр Сиволобов.
ChatGPT был обучен на ограниченном числе русскоязычных текстов. Как следствие, у чат-бота от OpenAI не хватает знаний о событиях русской истории и памятниках русской литературы, заявил в комментарии ТАСС заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий Александр Сиволобов.
ChatGPT был обучен на базе данных в 570 гигабайт, и его библиотеки включают достаточно материалов на русском языке, признает эксперт. В то же время, у языковой модели нет достаточного знания о трудах по философии, политике, филологии и истории, созданных известными российскими авторами, подчеркивает Сиволобов. Недостает даже текстов, включенных в российскую школьную программу, подчеркивает эксперт.