Эксперт указала на наследственность гипертонии, а риски — с группой крови

Эксперт отметила, что на риск влияет и группа крови: у людей с I группой уровень фактора Виллебранда (белок, отвечающий за свёртываемость) примерно на 25% ниже, чем у обладателей II, III и IV групп. Это делает кровь менее вязкой и снижает риск тромбов.

По словам учёного, гены гипертонии доминируют над генами нормального давления, поэтому болезнь встречается более чем у 30% населения планеты. Профилактика заболевания включает здоровый образ жизни: отказ от курения и алкоголя, контроль веса, физическую активность и управление стрессом.

Волкова подчеркнула, что ключевой фактор — фактор Виллебранда. У людей с I группой крови его уровень ниже, поэтому кровь менее склонна к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов. Эксперт подчеркнула, что наследственная предрасположенность не означает неизбежного заболевания: правильный образ жизни может предотвратить его развитие.

«На генетическую предрасположенность к гипертонии также может влиять группа крови — у обладателей II, III и IV риск выше, чем у I. Ключевую роль здесь играет фактор Виллебранда — один из главных белков, отвечающих за свёртываемость крови. У людей с I группой его уровень в плазме примерно на 25% ниже, чем у обладателей II, III и IV. Это означает, что кровь у такого человека является менее вязкой и склонной к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов», — рассказала Волкова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.