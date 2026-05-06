Эксперт: Уязвимость Copy Fail не позволяет полностью захватить российскую Astra Linux

Тележников отметил, что уязвимость связана с компонентом ядра AF_ALG и ошибкой работы с памятью. В Astra Linux суперпользователь — не просто root, а системный администратор с высоким уровнем целостности. При успешной эксплуатации нарушитель не может подменить системные файлы, отключить защиту или скрыто установить вредоносное ПО. Это позволяет сохранить контроль над системой в целом.

Успешность атаки также зависит от конфигурации дополнительных защитных механизмов (блокировка интерпретаторов и др.). Комплексное применение этих инструментов создаёт эшелонированную оборону, которая сильно усложняет действия злоумышленников. Таким образом, ОС Astra Linux Special Edition остаётся безопасной даже при наличии критической уязвимости в ядре Linux.

«Эксплуатация уязвимости CVE-2026-31431 в ОС Astra Linux от имени непривилегированного пользователя действительно позволяет повысить привилегии до root. Однако это не приводит к полной компрометации системы в целом. В первую очередь от этого защищает механизм мандатного контроля целостности (МКЦ)», – подчеркнул эксперт.