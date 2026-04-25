Эксперт: внедрение ИИ может привести к четырёхдневной рабочей неделе

По словам учёного, каждая технологическая революция (ткацкий станок, двигатель, конвейер) резко повышала производительность, но восьмичасовой рабочий день и два выходных стали результатом социальной борьбы и политических решений, а не самих машин. ИИ потенциально даёт материальную базу для четырёхдневной недели, но только если люди сумеют договориться о перераспределении высвободившегося времени.

В зоне наибольших изменений окажется интеллектуальный труд с рутинными операциями: бухгалтерия, аудит, юриспруденция, переводы, базовая журналистика, часть программирования, поддержка и маркетинг. ИИ бьёт в первую очередь по «белым воротничкам», что создаёт вызов для среднего класса.

По мнению Бондаренко, работодателям придётся переосмыслить структуру процессов, инвестировать в переобучение сотрудников, а также честно обсуждать с коллективом распределение выгод от роста производительности. Ключевыми компетенциями станут постановка задач ИИ, критическая оценка результатов и ответственность за финальное решение.

