В России
Опубликовано 25 апреля 2026, 19:00
Эксперт: внедрение ИИ может привести к четырёхдневной рабочей неделе

Но это зависит от того, как общество использует выгоды
Индустриальный доцент Новосибирского госуниверситета (НГУ), научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий ВУЗа Иван Бондаренко рассказал ТАСС, что внедрение ИИ создаёт материальные предпосылки для сокращения рабочей недели до четырёх дней. Однако станет ли это реальностью, зависит не от технологий, а от того, направит ли общество «выигрыши от роста производительности» на досуг или на интенсификацию труда.
По словам учёного, каждая технологическая революция (ткацкий станок, двигатель, конвейер) резко повышала производительность, но восьмичасовой рабочий день и два выходных стали результатом социальной борьбы и политических решений, а не самих машин. ИИ потенциально даёт материальную базу для четырёхдневной недели, но только если люди сумеют договориться о перераспределении высвободившегося времени.

В зоне наибольших изменений окажется интеллектуальный труд с рутинными операциями: бухгалтерия, аудит, юриспруденция, переводы, базовая журналистика, часть программирования, поддержка и маркетинг. ИИ бьёт в первую очередь по «белым воротничкам», что создаёт вызов для среднего класса.

По мнению Бондаренко, работодателям придётся переосмыслить структуру процессов, инвестировать в переобучение сотрудников, а также честно обсуждать с коллективом распределение выгод от роста производительности. Ключевыми компетенциями станут постановка задач ИИ, критическая оценка результатов и ответственность за финальное решение.

«Ткацкий станок, двигатель внутреннего сгорания, конвейер — каждая из этих революций радикально повышала производительность труда. Но восьмичасовой рабочий день и двухдневные выходные стали результатом не технологий как таковых, а длительной социальной борьбы и соответствующих политических решений. ИИ потенциально создаёт материальные предпосылки для четырёхдневной недели», — подчеркнул эксперт.