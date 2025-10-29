Эксперт заявил об отставании Франции и США от России в ядерной сфере

Опубликовано 29 октября 2025, 16:401 мин.
Эксперт заявил об отставании Франции и США от России в ядерной сфереРазрыв составляет 10-20 лет
В ходе форума «Диалог о фейках 3.0» в Москве французский специалист по управлению рисками Эммануэль Леруа заявил о технологическом отставании Франции и США от России в области гиперзвукового оружия и в ядерной сфере. Леруа отметил, что разрыв в этой сфере составляет 10-20 лет.
Эксперт подчеркнул, что Франция, к примеру, не в состоянии изменить реальный стратегический баланс сил, даже когда примет на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету.
«Будем откровенны: несмотря на статус крупной военной державы, Франция существенно отстаёт от России в области разработки баллистических ракет, особенно в сегменте гиперзвукового оружия. Франция, как и США, способна производить сверхзвуковые ракеты — то есть превышающие скорость звука, — но до уровня настоящего гиперзвука им ещё далеко. Таким образом, и Франция, и Соединённые Штаты отстают от России в ядерной и ракетной сферах примерно на 10-20 лет», — рассказал Леруа.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
