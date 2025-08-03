Экспертиза при проектировании зданий в горах поможет избегать селевых разрушений

Профессор Наталия Кондратьева отметила в интервью ТАСС, что обязательная селевая экспертиза на этапе проектирования снижает ущерб от селей. Селевые потоки в Тырныаузе имели ледниково-дождевое происхождение из-за высоких температур и обильных осадков в июле. Селепропускной лоток значительно уменьшил последствия.

Кондратьева подчеркнула, что после схода селей необходимо расчищать и улучшать лотки, особенно в бассейне реки Баксан и селевом бассейне Герхожан-Суу. Активность селей в Кабардино-Балкарии наблюдается с апреля по октябрь в горах и с марта по ноябрь в низкогорьях, с пиком в июле-августе.

Также уточняется, что точные прогнозы селей затруднены из-за множества факторов, и большинство методов находятся на стадии разработки.

«Конечно, после каждого схода селя селепропускные лотки необходимо расчищать и, если нужно, ремонтировать, а также усовершенствовать конструкцию, учитывая произошедшую ситуацию. Особую опасность представляют селевые процессы в бассейне реки Баксан, где зафиксировано наибольшее число таких событий. Река Герхожан-Суу признана самым мощным и активным селевым бассейном не только в Кабардино-Балкарии, но и на всем Северном Кавказе, с объёмами селей, оцениваемыми до 6 млн кв. м», — рассказала эксперт.