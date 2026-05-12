Эксперты: Mamont в 2026 году заражает 30 000 Android-устройств россиян ежемесячно

Согласно статистике за январь–февраль 2026 года, лидерами по числу заражений стали Tecno — более 12 тысяч устройств, Infinix — более 6 тысяч, а также Redmi. В UserGate подчёркивают, что дело не в бренде смартфона, а в аудитории: такие устройства часто покупают для пожилых родственников — самой уязвимой группы для мошенников. В 2025 году Mamont прошёл пик активности весной (до 20 тысяч заражений в марте), затем был спад, но к сентябрю снова число заражений превысило 10 тысяч. По данным МВД, во второй половине 2025 года на его долю приходилось 38,7% всех вредоносных программ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экспертов, троян удалённого доступа перехватывает СМС и push-уведомления с кодами подтверждения, что даёт доступ к банковским приложениям и Госуслугам. В последнее время распространяется облегчённая версия, собирающая базовую телеметрию, данные о звонках и сообщениях. Пользователям рекомендуется не скачивать приложения из непроверенных источников и внимательно следить за разрешениями, запрашиваемыми программами.