В России
Опубликовано 17 июля 2026, 17:30
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Эксперты: мошенники научились подделывать номера телефонов под банки и знакомых

Единственный надёжный способ — перезвонить по официальному номеру
Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал, что мошенники всё чаще используют спуфинг — технологию подмены номера, которая позволяет выдавать вредоносные звонки за вызовы от банков, госорганов или знакомых. Отличить подделку по номеру практически невозможно. Эксперты советуют прерывать разговор и перезванивать по официальным номерам с сайта или карты.
Эксперты: мошенники научились подделывать номера телефонов под банки и знакомых

© Ferra.ru

Злоумышленники используют специальное ПО или сервисы IP-телефонии, чтобы подменить номер в системе Caller ID. На экране телефона жертвы может отображаться любой номер — банка, родственника или знакомого. Это вызывает доверие ещё до разговора. Для убедительности мошенники могут использовать клонирование голоса на основе записей из открытых источников.

Чаще всего звонят якобы из банка с сообщением о подозрительной операции или от имени родственника, которому срочно нужны деньги. Единственный надёжный способ защиты — прервать разговор и перезвонить в организацию по номеру с официального сайта или с оборота банковской карты. Также стоит использовать приложения для блокировки спама и никогда не сообщать по телефону коды из SMS или данные карт.

«Единственный надёжный способ защиты – прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте банковской карты. В этом случае канал связи инициирует уже сам пользователь, а номер берётся из проверенного источника, а не из входящего вызова, который мог быть подменён», – предупредил Котилевец.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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