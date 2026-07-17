Эксперты: мошенники научились подделывать номера телефонов под банки и знакомых

Злоумышленники используют специальное ПО или сервисы IP-телефонии, чтобы подменить номер в системе Caller ID. На экране телефона жертвы может отображаться любой номер — банка, родственника или знакомого. Это вызывает доверие ещё до разговора. Для убедительности мошенники могут использовать клонирование голоса на основе записей из открытых источников.

Чаще всего звонят якобы из банка с сообщением о подозрительной операции или от имени родственника, которому срочно нужны деньги. Единственный надёжный способ защиты — прервать разговор и перезвонить в организацию по номеру с официального сайта или с оборота банковской карты. Также стоит использовать приложения для блокировки спама и никогда не сообщать по телефону коды из SMS или данные карт.

«Единственный надёжный способ защиты – прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте банковской карты. В этом случае канал связи инициирует уже сам пользователь, а номер берётся из проверенного источника, а не из входящего вызова, который мог быть подменён», – предупредил Котилевец.