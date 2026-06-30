Эксперты: мощные DDoS-атаки на РФ могут быть «обкаткой» нового ботнета

Эксперты отмечают профессионализм киберпреступников: они изучают инфраструктуру жертв, адаптируются к средствам защиты и меняют тактику в реальном времени. При этом атаки не сопровождаются требованиями выкупа, а цели разрознены, что указывает не на вымогательство, а на «обкатку» ботнета нового поколения перед более масштабной и мощной кампанией.

Атаки сочетают мощные UDP-флуды и имитацию легитимного трафика. Источники вредоносного трафика обнаружили в Бразилии, Индии, России, США, Германии, Нидерландах, Мексике, Ираке, Азербайджане и Казахстане. Эксперты отмечают, что атакующие меняли длину пакетов для поиска уязвимостей, а после блокировки мониторинговых проверок перестраивали методы и продолжали атаки.

По мнению аналитиков, отсутствие выкупа и хаотичность целей —игровые проекты, хостинг-провайдеры, телеком-операторы, корпоративные сети — указывают на стресс-тестирование инфраструктуры. Хакеры учатся на действиях защиты, расширяют географию и совершенствует эмуляцию. В StormWall предупреждают, что в будущем злоумышленники смогут сделать вредоносный трафик практически неотличимым от действий реальных пользователей.

«Мы столкнулись с целенаправленным стресс-тестированием инфраструктуры. Отсутствие требований выкупа и хаотичность целей позволяют предположить, что это не классическое вымогательство или целевые атаки хактивистов, а «обкатка» нового поколения ботнета или новых DDoS-инструментов перед крупной атакой. Противник учится на наших действиях: они изменили тактику после блокировки их мониторингов, расширили географию и совершенствуют эмуляцию», — рассказал гедиректор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.