Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что 65% паролей россиян можно взломать за минуту

Около 65% паролей российских пользователей взламываются при помощи машинного перебора за одну минуту, следует из данных исследования специализирующейся на услугах в сфере информационной безопасности компании RTM Group.

Специалисты проанализировали около 50 миллионов пар логинов и паролей, которые утекли в сеть или были проданы в даркнете с января 2022 по май 2023 года.

Чаще самые слабые пароли — состоят из шести или восьми цифр и/или букв в нижнем регистре — используют простые пользователи для защиты личных учетных записей. Также их используют 50% представителей малого бизнеса. Оставшиеся используют более сложные комбинации, состоящие из восьми цифр, а также строчных и заглавных букв. Современные системы автоматического подбора, которые могут проверять до 300 миллиардов комбинаций в секунду, «восстанавливают» такие пароли за несколько минут.

Сложность отмечают эксперты RTM Group, растет по мере роста масштаба компаний, в которых работает человек. Таким образом, самые надежные пароли были обнаружены у сотрудников крупный бизнесов. Однако на их долю пришлось только 5%. Почти все они, обусловленные жесткой политикой безопасности компаний, состояли по меньшей мере из 12 знаков, большая часть которых являются спецсимволами — скобками, процентами, знаками валют и так далее. Взлом таких паролей занимает от одной недели до нескольких лет, в зависимости от сложности и длины, рассказали специалисты.

Раньше, отметили в RTM Group, надежным считался пароль из восьми знаков, состоящих из цифр и букв разного регистра. Сейчас такие пароли взламываются за часы. Увеличение скорости взлома паролей, считают в компании, обусловлено рост мощностей видеокарт для этой задачи.

Самыми надежными сегодня считаются комбинации из 16 знаков, в том числе и спецсимволов. На восстановление такого пароля у современных видеокарт уйдет около 50 млрд лет, подчеркивают специалисты.