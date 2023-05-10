Эксперты предупредили о провальном будущем российских пассажирских самолетов «Суперджет»

К концу 2030 года в эксплуатации останется всего 28 из имеющихся в наличии сейчас 150 российских пассажирских лайнеров SSJ-100 «Суперджет», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков входящих в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации и компании «Иркут».

Такая ситуация сложится из-за дефицита подменных двигателей и невозможности ремонта горячих их частей, следует из письма Иркута» авиаперевозчикам, имеющегося в распоряжении газеты. Авиапроизводитель в настоящее время изучает возможность поменять с господдержкой в «Суперджетах» двигатели SaM-146, за обслуживание, проектирование и изготовление деталей для которого отвечал французский производитель Safran, на отечественный ПД-8. Как заявляют в «Иркуте», такая заинтересованность у перевозчиков есть. Уже через год могут «встать» двигатели много летавших в 2022 году «Азимута», Red Wings и «ИрАэро», отмечает издание со ссылкой на источники в авиапроме.

Однако, по самым минимальным оценкам, закупка новых ПД-8 на 120 самолетов с истекшим ресурсом старого двигателя обойдется в сумму от 160 до 220 миллиардов рублей. При этом ремоторизация, признают в подразделении «Ростеха», потребует увеличения выпуска ПД-8, основная масса которых, как предполагается пойдет на новые самолеты SSJ-NEW.