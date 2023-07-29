Эксперты рассказали, как российских туристов обманывают в интернете

Активизирующиеся в сезон отпусков интернет-мошенники подделывают сайты бронирования авиабилетов и номеров в гостиницах, а также при опросах на тему путешествий, заявили эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов имитируют множество поддельных страниц. Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам. Однако настоящая цель злоумышленников — украсть деньги и использовать личные данные туриста для последующей продажи их в даркнете, предостерегают специалисты по кибербезопасности.

Также мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах по аренде квартир и апартаментов, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что «хозяева» вовсе не те, за кого себя выдают. Кроме того, интернет-мошенники создают поддельные сайты гостиниц и отелей. Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с данными от уже имеющихся аккаунтов, что позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте.

Помимо этого, киберпреступники создаются спам-страницы или рассылаются электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий за вознаграждение. Заманивая людей легкими деньгами, мошенники получаю на самом деле их личные данные — имя, фамилию, адреса, номера телефона, финансовые сведения и, в конечном итоге, деньги. Кроме того жертвам предлагается поделиться информацией с друзьями, что позволяет использовать и для распространения мошеннических ресурсов.