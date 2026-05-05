Эксперты: в майские праздники мошенники активизировали схемы с билетами и жильём

В основном это фишинговые сайты и другие поддельные платформы, копирующие сервисы бронирования отелей и продажи билетов. «Выгодные» предложения распространяют через соцсети и мессенджеры. Отдельно выделяется схема фейковых свиданий (FakeDate): мошенники знакомятся, приглашают на мероприятие, после оплаты билетов «собеседница» исчезает или предлагает оформить возврат через фейковый сервис, что ведёт к повторной потере денег.

Также растёт число поддельных страниц агрегаторов авиабилетов, где жертвы вводят платёжные данные. Еще зафиксирована схема с фальшивыми сервисами оплаты проезда по платным дорогам. Пользователю сообщают о «задолженности» и просят ввести данные карты и SMS-код. В праздники учащаются сообщения о социальных выплатах и предложениях инвестиций с гарантированной доходностью.

Однако особую опасность представляют вредоносные программы под видом сервисов бронирования или ИИ-инструментов, перехватывающие SMS, платёжные данные и доступ к аккаунтам. Эксперты рекомендуют устанавливать приложения только из RuStore и других официальных магазинов, проверять домены и не передавать личные данные на сомнительных ресурсах. При подозрении на кражу карты необходимо сразу же заблокировать её через банк.