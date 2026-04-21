В России
Опубликовано 21 апреля 2026, 14:10
Эксперты выявили фишинговые сайты, использующие тему ДТП для кражи данных россиян

Вместо видео пользователям подсовывают вредоносное ПО
Эксперты группы компаний «Солар» обнаружили фишинговые ресурсы, которые маскируются под страницы Госавтоинспекции или обещают «эксклюзивные» записи серьёзных аварий. Пользователю предлагают скачать приложение для просмотра видео, но на деле это вредоносная программа, которая крадёт пароли от банков, мессенджеров и других сервисов.
На одном сайте пользователю сообщают, что он нарушил ПДД, и предлагают посмотреть видео нарушения — для этого нужно скачать приложение. На другом — заманивают шокирующими кадрами ДТП с подробностями о жертвах. В обоих случаях под видом видеофайла скрывается вредоносное ПО, которое может воровать данные или даже давать злоумышленникам удалённый доступ к устройству.

В «Соларе» отмечают, что мошенники используют эмоционально тяжёлые темы (трагические аварии), чтобы надавить на психику, усыпить бдительность и заставить скачать файл. Программы постоянно модифицируются, поэтому представляют серьёзную угрозу. На момент написания новости выявленные сайты уже заблокированы, но эксперты предупреждают, что подобные схемы могут повторяться под другими предлогами.