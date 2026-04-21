Эксперты выявили фишинговые сайты, использующие тему ДТП для кражи данных россиян

На одном сайте пользователю сообщают, что он нарушил ПДД, и предлагают посмотреть видео нарушения — для этого нужно скачать приложение. На другом — заманивают шокирующими кадрами ДТП с подробностями о жертвах. В обоих случаях под видом видеофайла скрывается вредоносное ПО, которое может воровать данные или даже давать злоумышленникам удалённый доступ к устройству.

В «Соларе» отмечают, что мошенники используют эмоционально тяжёлые темы (трагические аварии), чтобы надавить на психику, усыпить бдительность и заставить скачать файл. Программы постоянно модифицируются, поэтому представляют серьёзную угрозу. На момент написания новости выявленные сайты уже заблокированы, но эксперты предупреждают, что подобные схемы могут повторяться под другими предлогами.