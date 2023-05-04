Экстремально прочная: российские учёные открыли рецепт «суперстали»Новый состав позволяет сделать сталь Гадфильда более износостойкой
Исследователи из Сибирского федерального университета определили оптимальный химический состав стали Гадфильда, применяемой для изготовления гусеничных траков. Ученые проанализировали влияние легирующих добавок и определили, какая их пропорция улучшит материал.
Сейчас, чтобы добиться «суперстали» с низкой теплопроводностью, высокой ударной вязкостью и высокой износостойкостью, материал требуется подвергнуть многократной термобработке. Упрочить сталь Гадфильда можно взрывным или электрофизическим методом — но это опасно для рабочих. Поэтому исследователи из Института цветных металлов СФУ решили оптимизировать химический состав материала.
Ученые выплавили 28 образцов сталь Гадфильда с разными пропорциями легирующих добавок — марганца, кремния и хрома. После этого их обработали в режиме, который обычно применяется на производстве. Затем исследователи определили для образцов ударную вязкость, провели статистический анализ результатов и установили наиболее подходящий химический состав. В нем, по словам ученых, можно гибко менять содержания магния, что позволит получать более экономные сплавы.
Исследователи опубликовали результаты своих исследований в журнале Metallurgist. Кроме того, как отмечается в сообщении Минобрнауки, они уже подали заявку на патент.