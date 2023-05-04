Экстремально прочная: российские учёные открыли рецепт «суперстали»

Сейчас, чтобы добиться «суперстали» с низкой теплопроводностью, высокой ударной вязкостью и высокой износостойкостью, материал требуется подвергнуть многократной термобработке. Упрочить сталь Гадфильда можно взрывным или электрофизическим методом — но это опасно для рабочих. Поэтому исследователи из Института цветных металлов СФУ решили оптимизировать химический состав материала.

Ученые выплавили 28 образцов сталь Гадфильда с разными пропорциями легирующих добавок — марганца, кремния и хрома. После этого их обработали в режиме, который обычно применяется на производстве. Затем исследователи определили для образцов ударную вязкость, провели статистический анализ результатов и установили наиболее подходящий химический состав. В нем, по словам ученых, можно гибко менять содержания магния, что позволит получать более экономные сплавы.

Исследователи опубликовали результаты своих исследований в журнале Metallurgist. Кроме того, как отмечается в сообщении Минобрнауки, они уже подали заявку на патент.