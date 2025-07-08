Электромобиль «Атом» получит версию для госслужащих

Это решение связано с новыми правилами госзакупок, которые с июня 2025 года отдают приоритет экологичному транспорту. Производитель сохраняет концепцию минимализма, предлагая ограниченное количество комплектаций.

Для служебных нужд предусмотрена модификация без переднего пассажирского сиденья — аналогично такси-версии. Это создает дополнительное пространство для ног или багажа. Сейчас электромобиль проходит сертификацию для работы в категориях «комфорт» и «комфорт плюс».

Производитель рассчитывает на участие в программе субсидий Минпромторга. Уровень локализации на старте составит 60% с планами увеличения до 70%, что соответствует требованиям ведомства.