Электромобиль «Атом» получит версию для госслужащих

Опубликовано 08 июля 2025, 20:361 мин.
Электромобиль «Атом» получит версию для госслужащихОсобая комплектация
Российский электромобиль «Атом» разрабатывает специальные версии для государственных служащих. Как сообщил операционный директор по маркетингу Олег Вахромеев, машины будут доступны в черном и белом цветах с особым оформлением салона.
Это решение связано с новыми правилами госзакупок, которые с июня 2025 года отдают приоритет экологичному транспорту. Производитель сохраняет концепцию минимализма, предлагая ограниченное количество комплектаций.
Для служебных нужд предусмотрена модификация без переднего пассажирского сиденья — аналогично такси-версии. Это создает дополнительное пространство для ног или багажа. Сейчас электромобиль проходит сертификацию для работы в категориях «комфорт» и «комфорт плюс».
Производитель рассчитывает на участие в программе субсидий Минпромторга. Уровень локализации на старте составит 60% с планами увеличения до 70%, что соответствует требованиям ведомства.