Электронные собрания жильцов: теперь можно принять решение по дому проще и быстрее

За три квартала этого года 22% жилого фонда области уже перешли на электронный формат проведения собраний. Еще 11% продолжают пользоваться этой системой на постоянной основе. Наиболее активно нововведение внедряется в Реутове, Богородском округе, Королеве, Истре и Мытищах, пишет 360.ru.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процесса голосования позволяет активнее вовлекать жителей в решение вопросов, связанных с содержанием их домов. Это обеспечивает обязательное согласование всех инициатив управляющих компаний с собственниками.

Для участия в электронных собраниях доступно несколько способов. Собственники могут голосовать через портал ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Также предусмотрена возможность обращения в МФЦ.