В России
Опубликовано 27 октября 2025, 17:21
1 мин.

Электронные собрания жильцов: теперь можно принять решение по дому проще и быстрее

Что повысит прозрачность ЖКХ
Власти Подмосковья планируют в текущем году перевести половину всего жилищного фонда на электронное голосование собственников. Как сообщил врио главы министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко, эта мера направлена на повышение прозрачности процедуры. Уже сейчас цифровизацией охвачено 1,6 миллиона владельцев квартир в регионе.
Электронные собрания жильцов: теперь можно принять решение по дому проще и быстрее

© Пресс-служба Губернатора Московской области , Александра Степанова

За три квартала этого года 22% жилого фонда области уже перешли на электронный формат проведения собраний. Еще 11% продолжают пользоваться этой системой на постоянной основе. Наиболее активно нововведение внедряется в Реутове, Богородском округе, Королеве, Истре и Мытищах, пишет 360.ru.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процесса голосования позволяет активнее вовлекать жителей в решение вопросов, связанных с содержанием их домов. Это обеспечивает обязательное согласование всех инициатив управляющих компаний с собственниками.

Для участия в электронных собраниях доступно несколько способов. Собственники могут голосовать через портал ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Также предусмотрена возможность обращения в МФЦ.

Источник:360.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#москва
,
#технологии