Ещё одно российское ведомство запретило своим служащим использовать технику Apple

В Министерстве транспорта России ввели запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд.

От сотрудников потребовали перейти на другие смартфоны. При этом запрет касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам. Процесс перехода на гаджеты других производителей продолжается

Ранее использовать технику Apple в рабочих целях запретили использовать в Минпромторге, Минпросвещения, Минцифры, «Ростехе», ФТС. Планируется запретить использование устройств американской компании и в ЦИК России. Рекомендация запретить использование гаджетов Apple разослана предприятиям российской промышленности.

ФСБ подозревает компанию в сотрудничестве с американскими спецслужбами, что, по мнению силовиков, представляет риск для информационной безопасности России.