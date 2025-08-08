F6: чтобы не заразить смартфон, приложения должны быть из официальных источников

Эксперты рассказали, что один из способов, которым пользуются мошенники, — модификация программы NFCGate, предназначенной для улучшения работы NFC-чипа, который нужен для оплаты с помощью смартфона вместо карты. Как отмечают эксперты, мошенники уговаривают человека установить на телефон вредоносное приложение, выдавая его за что-то полезное. После этого они получают доступ к функции NFC, платёжной системе и банковским картам жертвы.

Злоумышленники также активно используют объявления о поиске удалённых работников. Они отправляют потенциальным жертвам ссылки на сайты, которые выглядят как магазин приложений Google Play. На этих поддельных ресурсах предлагается скачать вредоносное приложение, которое затем крадёт данные банковских карт, сообщения и уведомления.

Ещё одним распространённым методом являются опросы за вознаграждение. Мошенники, как правило, от лица крупной организации предлагают людям поучаствовать в платном опросе. Для этого они просят скачать вредоносное приложение на телефон, которое затем запрашивает доступ к сообщениям и контактам.

F6 пояснила, что для защиты телефона от вредоносных программ следует регулярно обновлять операционную систему и приложения. Причём критично, откуда загружать программы: необходимо скачивать все приложения только из официальных источников, таких как российский магазин RuStore. Этот магазин проверяет разработчиков и приложения, чтобы не допустить на свою платформу программы с устаревшими правилами безопасности или слишком много рекламы.

Кроме того, пользователям нужно быть осторожными с входящими сообщениями: не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах. Важна и установка надёжного антивируса.