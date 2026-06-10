В России
Опубликовано 10 июня 2026, 14:55
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Фальков рассказал Путину о строительстве уникального синхротрона СКИФ

Первый эксперимент на установке проведут в сентябре
Глава Минобрнауки Валерий Фальков доложил президенту о строительстве в Кольцово (Новосибирская область) Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — установки поколения 4+, лучшей в своём классе. Это первый в постсоветской истории проект такого масштаба. Первый эксперимент, с новым полиэтиленом, запланирован на сентябрь. Готовы семь экспериментальных станций из тридцати. Энергия синхротрона составляет 3 ГэВ.
Фальков рассказал Путину о строительстве уникального синхротрона СКИФ

© Ferra.ru

По словам Фалькова, такая инфраструктура станет основой для развития науки, привлечёт молодёжь и иностранных исследователей. Установку создают как первое звено современной российской сети синхротронов. Её собираются использовать для микроэлектроники, фармацевтики, авиастроения, медицины, термоядерного синтеза, а также для обороны и безопасности.

Президент отметил, что СКИФ опережает аналоги во Франции, Швейцарии, Англии и Италии. Ранее академик Павел Логачев сообщал, что центр коллективного пользования будет прежде всего работать на оборону. Строительство комплекса зданий ведётся в наукограде Кольцово. Проект реализуется по нацпроекту «Наука и университеты».

«Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку», — подчеркнул Фальков на встрече с Путиным в Кремле.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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