Фальков рассказал Путину о строительстве уникального синхротрона СКИФ

По словам Фалькова, такая инфраструктура станет основой для развития науки, привлечёт молодёжь и иностранных исследователей. Установку создают как первое звено современной российской сети синхротронов. Её собираются использовать для микроэлектроники, фармацевтики, авиастроения, медицины, термоядерного синтеза, а также для обороны и безопасности.

Президент отметил, что СКИФ опережает аналоги во Франции, Швейцарии, Англии и Италии. Ранее академик Павел Логачев сообщал, что центр коллективного пользования будет прежде всего работать на оборону. Строительство комплекса зданий ведётся в наукограде Кольцово. Проект реализуется по нацпроекту «Наука и университеты».

«Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку», — подчеркнул Фальков на встрече с Путиным в Кремле.