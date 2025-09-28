Фальков заявил о фундаментальной работе Минобрнауки над этической проблематикой ИИ

По словам Фалькова, стандарты, методологии и этические нормы для использования ИИ в науке пока находятся на этапе разработки. Без них исследования могут стать фрагментарными и лишёнными логической связи.

Министр также отметил проблемы с авторством и достоверностью информации, создаваемой нейросетями, которые требуют особого внимания и тщательной проработки.

Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с профессиональным сообществом разрабатывает стратегию, систематизирует решения и создаёт инфраструктуру для поддержки исследований в области ИИ. По мнению министра, такое новое явление, как ИИ, требует разработки новых правил.

«Проникновение ИИ в сферу образования показывает, что регуляторная рамка, этическая рамка выработанной модели пока не сформирована. То же самое мы видим и в сфере исследований и разработок, в сфере науки. Пока ещё разрабатываются стандарты, методологии, этические кодексы, определяющие, как именно следует применять ИИ в исследовательской деятельности. Без этой рамки исследования рискуют стать разрозненными и несопоставимыми», — подчеркнул Фальков.