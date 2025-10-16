ФАС направила письмо Apple с требованием предустановки российских поисковиков

ФАС заявляет о нарушении Apple Закона о защите прав потребителей. В письме ФАС указывает, что Apple не предоставляет российским поисковым системам предустановленный доступ на своих устройствах.

По Закону «О защите прав потребителей», ПО на устройствах должно позволять использовать поисковые системы, зарегистрированные в России или Евразийском экономическом союзе, без дополнительных настроек. ФАС считает, что текущие настройки iOS создают условия для недобросовестной конкуренции и ущемляют права потребителей.

ФАС требует от Apple принять меры в ответ на это письмо и устранить нарушения до 31 октября.

«Что в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав», — отмечено в письме ФАС, которое приводит «Российская газета».