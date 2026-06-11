ФАС зафиксировала жалобы на акции операторов за входящие вызовы и смену номера

По итогам заседания операторам выдали рекомендации скорректировать спорные практики. Целью является необходимость сформировать добросовестную конкурентную среду на рынке телекоммуникационных услуг и обеспечить соблюдение прав абонентов.

Особое внимание в ФАС уделили действиям, которые могут вводить потребителей в заблуждение, например, несуществующий пока 5G или ограничение права абонентов: сокращение времени вызовов и затягивание ответа. Процедуру смены оператора с сохранением номера также планируют доработать.

«По результатам заседания операторам связи выданы рекомендации по корректировке спорных практик в целях формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг, обеспечивая при этом соблюдение прав абонентов», — отмечено в источнике.