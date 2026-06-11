В России
Опубликовано 11 июня 2026, 08:50
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ФАС зафиксировала жалобы на акции операторов за входящие вызовы и смену номера

Операторам выдали рекомендации по корректировке спорных практик
Федеральная антимонопольная служба сообщила о росте обращений на недобросовестные действия операторов связи, о чём сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Жалобы касаются акций с начислением денег или бонусов за входящие вызовы, сокращения длительности звонков и времени ожидания ответа абонента, а также упоминания в рекламе технологии 5G, которая пока не реализована. Участники Экспертных советов решили также улучшить процедуру перехода к другому оператору с сохранением номера.
ФАС зафиксировала жалобы на акции операторов за входящие вызовы и смену номера

© ФАС

По итогам заседания операторам выдали рекомендации скорректировать спорные практики. Целью является необходимость сформировать добросовестную конкурентную среду на рынке телекоммуникационных услуг и обеспечить соблюдение прав абонентов.

Особое внимание в ФАС уделили действиям, которые могут вводить потребителей в заблуждение, например, несуществующий пока 5G или ограничение права абонентов: сокращение времени вызовов и затягивание ответа. Процедуру смены оператора с сохранением номера также планируют доработать.

«По результатам заседания операторам связи выданы рекомендации по корректировке спорных практик в целях формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг, обеспечивая при этом соблюдение прав абонентов», — отмечено в источнике.

Источник:ФАС России
Автор:Андрей Кадуков
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