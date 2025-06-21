Федеральное казначейство в октябре протестирует использование цифрового рубля

Руководитель казначейства отметил, что к 2027 году система цифрового рубля должна охватить всю бюджетную сферу. Цифровой рубль повысит прозрачность финансовых потоков и целевых выплат.

По словам Артюхина, ведётся подготовка к внедрению системы мониторинга расходов в рамках гособоронзаказа и госэквайринга без комиссии. Министерство финансов стремится обеспечить равные условия для использования цифрового рубля.

Отмечается, что в Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий казначейству открыть цифровой кошелёк на платформе ЦБ. Казначейству удалось заработать более 1 трлн рублей в 2024 году и планируется заработок 1,4 трлн рублей в 2025.