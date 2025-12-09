В программу войдут презентации новых видеоигр, фильмов и комиксов. Гостей ждут встречи с актерами и режиссерами, автограф-сессии, эксклюзивные кинопоказы, розыгрыши призов и музыкальные концерты. Среди приглашенных звезд актеры Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова, художник Marvel Эсад Рибич и продюсер Айван Эткинсон.

Программа первого дня

Мероприятие откроется выступлением симфонического оркестра Imperial Orchestra. Музыканты исполнят композиции из фильмов «Звездные войны», «Властелин колец», «Гарри Поттер» и работ Хаяо Миядзаки.

Главным событием дня станет встреча с художником комиксов Marvel Эсадом Рибичем. Также запланированы презентации издательства BUBBLE, показ фильма «Пятый элемент» и вручение премии «Канон».

Программа второго дня

В этот день фокус сместится на сериалы и кино. Состоятся презентации проектов «Фурия» и «Бдыщ!», встречи с создателями фильмов «Космическая собака Лида» и «Последний богатырь. Колобок».

Гости увидят премьеру сериалов «Принц Галактики» и «Киберслав», а также фэнтези-экшен «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном. Завершит день концерт группы «Хлеб».

Программа третьего дня

Евгений Чебатков проведет интервью с продюсером Айваном Эткинсоном. Будут показаны материалы по фильму «Чебурашка 2», сериалам «Вампиры средней полосы» и «Майор Гром: Игра против правил». Актёры расскажут о проекте «Король и Шут. Навсегда».

Завершит программу концерт певицы Доры.