Фестиваль «ИГРОПРОМ» в Москве собрал свыше 12 тысяч посетителей

Фестиваль стал площадкой не только для демонстрации новых проектов, но и для культурных и развлекательных событий. Гостям были предложены киберспортивные турниры, косплей-шоу, зоны с ретро- и VR-играми, автосимуляторы с кокпитами и настольные игры. Посетители могли пообщаться с разработчиками, попробовать отечественные проекты и принять участие в розыгрышах призов. Всего было представлено около 119 стендов, а в шоукейсе участвовали 63 игры.