Фишинг останется одной из самых серьёзных киберугроз для мобильных устройств россиян

По словам эксперта, каждый второй пользователь столкнулся с подозрительными звонками в этом году. А число пользователей, атакованных вредоносным ПО, в 2025 году выросло в 1,5 раза.

Фишинговые атаки на мессенджеры выросли на 10% за год. Причём фишинговые угрозы актуальны для любых типов устройств и операционных систем. И, возможно, это наиболее серьёзная угроза.