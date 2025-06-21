Фишинг останется одной из самых серьёзных киберугроз для мобильных устройств россиян

Опубликовано 21 июня 2025, 09:451 мин.
Фишинг останется одной из самых серьёзных киберугроз для мобильных устройств россиянНезависимо типов устройств и операционных систем
Директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что телефонное мошенничество, вредоносное программное обеспечение и фишинговые атаки остаются наиболее актуальными угрозами для мобильных устройств в России.
По словам эксперта, каждый второй пользователь столкнулся с подозрительными звонками в этом году. А число пользователей, атакованных вредоносным ПО, в 2025 году выросло в 1,5 раза.
Фишинговые атаки на мессенджеры выросли на 10% за год. Причём фишинговые угрозы актуальны для любых типов устройств и операционных систем. И, возможно, это наиболее серьёзная угроза.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков