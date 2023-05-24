Физик из России случайно открыл новый вид бабочек

В ходе изучения бабочек-ленточниц российский физик совместно с коллегами-энтомологами открыл и описал в научном журнале Ecologica Montenegrina ранее неизвестный науке вид Catocala duda.

Липовая ленточница (Catocala lara) — крупный и характерно выглядящий вид ленточниц из семейства эребид (таких бабочек еще называют «орденскими лентами»), широко распространенный в лиственных лесах на Дальнем Востоке России и в странах Восточной Азии.

В коллекции Всемирной галереи насекомых в Литве учеными были обнаружены два экземпляра, которых предварительно отнесли к C. Lara. Еще один экземпляр этого вида хранился в коллекции заведующего кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС Сергея Диденко. Однако, сравнив окрас крыльев и строение наружных органов у исследуемых бабочек, исследователи поняли, что имеют дело с новым видом, которому дали имя в честь основателя и директора галереи Юозаса Дуды.

Хотя новый вид и напоминает собой липовую ленточницу, его сравнительно легко отличить: бабочка больше (длина переднего крыла у нее от 41 до 45 миллиметров), у нее шире переднее крыло и имеется только одно (против пяти) черное пятно на заднем крыле.

Это не первый открытый им вид, рассказывает Диденко, для которого энтомология давно стала хобби. Именем ученого уже назван один из видов бабочек.