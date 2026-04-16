ФМБА готовит около десятка научных проектов для новой орбитальной станции

Баканов выступил на расширенном заседании коллегии ФМБА. Он отметил, что специалисты агентства также помогают космонавтам с медицинской реабилитацией после полётов. Это часть общей работы по подготовке к запуску РОС.

«Хочу выразить благодарность каждому из сотрудников ФМБА за совместную работу и лично вам, Вероника Игоревна, за проделанную работу. <...> Уверен, расширение нашего взаимодействия даст новые значимые результаты и сделают космическую отрасль ещё более эффективной», — отметил глава Роскосмоса.