ФМБА готовит около десятка научных проектов для новой орбитальной станции

Опубликовано 16 апреля 2026, 17:20
ФМБА готовит около десятка научных проектов для новой орбитальной станцииИх согласовывают с Роскосмосом
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что около десяти целевых научных работ ФМБА для будущей Российской орбитальной станции (РОС), которая должна прийти на смену МКС, сейчас находятся на согласовании. Также с участием агентства проектируется медицинское оборудование для размещения на целевом модуле станции.
Баканов выступил на расширенном заседании коллегии ФМБА. Он отметил, что специалисты агентства также помогают космонавтам с медицинской реабилитацией после полётов. Это часть общей работы по подготовке к запуску РОС.
«Хочу выразить благодарность каждому из сотрудников ФМБА за совместную работу и лично вам, Вероника Игоревна, за проделанную работу. <...> Уверен, расширение нашего взаимодействия даст новые значимые результаты и сделают космическую отрасль ещё более эффективной», — отметил глава Роскосмоса.