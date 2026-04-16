ФМБА изучит, как лунная пыль влияет на организм космонавтов

Раньше учёные в основном смотрели, как на организм действуют радиация, перегрузки и отсутствие гравитации. Но для будущих лунных миссий важно понять, чем опасна лунная пыль — она очень мелкая, острая и липкая. Её частицы могут повредить лёгкие и технику. ФМБА теперь включило этот фактор в свои исследования.

В агентстве используют современные методы мониторинговой диагностики. Это поможет не только защитить космонавтов, но и разработать средства профилактики и защиты. Результаты пригодятся при подготовке к длительным полётам и создании лунных баз. Скворцова заявила об этом на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА.

«Совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" и Российской академией наук агентство под координацией Научно-клинического центра космической медицины и биологии расширило спектр научных исследований, направленных на изучение влияния условий космического полёта на организм человека, в том числе таких факторов, как радиация, микро- и гипогравитация, гипомагнитные поля, лунная пыль. Для этого научные центры агентства применяют современные методы мониторинговой диагностики», — заявила глава агентства.