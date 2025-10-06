ФМБА начало третью фазу испытаний вакцины от аллергии

Опубликовано 06 октября 2025, 23:491 мин.
ФМБА начало третью фазу испытаний вакцины от аллергииНа пыльцу березы
Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанных с ней перекрестных пищевых реакций.
До этого этапа вакцины прошли доклинические испытания и первые фазы клинических исследований. Они подтвердили безопасность и эффективность препарата, что получило признание международного научного сообщества.
Сейчас ФМБА приступает к набору добровольцев для участия в испытаниях. В рамках III фазы планируется сравнить результаты применения вакцины с плацебо у пациентов с аллергическим ринитом, чувствительных к пыльце березы. Это позволит оценить реальную пользу препарата для снижения проявлений аллергии.
Разработчик вакцины, компания «Генериум», рассчитывает сделать её доступной для населения во второй половине 2026 года.