ФМБА начало третью фазу испытаний вакцины от аллергии

До этого этапа вакцины прошли доклинические испытания и первые фазы клинических исследований. Они подтвердили безопасность и эффективность препарата, что получило признание международного научного сообщества.

Сейчас ФМБА приступает к набору добровольцев для участия в испытаниях. В рамках III фазы планируется сравнить результаты применения вакцины с плацебо у пациентов с аллергическим ринитом, чувствительных к пыльце березы. Это позволит оценить реальную пользу препарата для снижения проявлений аллергии.

Разработчик вакцины, компания «Генериум», рассчитывает сделать её доступной для населения во второй половине 2026 года.