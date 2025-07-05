ФМБА создало многослойную защиту для машин скорой помощи

Опубликовано 05 июля 2025, 23:061 мин.
ФМБА создало многослойную защиту для машин скорой помощиНовый материал выдерживает взрывы
Федеральное медико-биологическое агентство России представило инновационный 13-слойный материал для защиты медицинского транспорта и персонала. Как сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, разработка уже прошла испытания и показала высокую эффективность против осколочных поражений.
Новый материал способен выдерживать воздействие, эквивалентное 125−130 граммам тротила. На его основе созданы защитные панели для обычных машин скорой помощи, специальные противоосколочные носилки и средства индивидуальной защиты для медработников.
Скворцова отметила, что ФМБА традиционно уделяет особое внимание мобильным медицинским решениям. В арсенале агентства имеются передвижные диагностические комплексы, включая КТ и МРТ, операционные и реанимационные модули.
Агентство готово делиться своими разработками с Министерством обороны. Совместная работа ведется по нескольким направлениям: от создания средств защиты от химических и радиационных угроз до разработки специальных медицинских укладок и препаратов крови, включая сухую плазму.