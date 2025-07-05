ФМБА создало многослойную защиту для машин скорой помощи

Новый материал способен выдерживать воздействие, эквивалентное 125−130 граммам тротила. На его основе созданы защитные панели для обычных машин скорой помощи, специальные противоосколочные носилки и средства индивидуальной защиты для медработников.

Скворцова отметила, что ФМБА традиционно уделяет особое внимание мобильным медицинским решениям. В арсенале агентства имеются передвижные диагностические комплексы, включая КТ и МРТ, операционные и реанимационные модули.

Агентство готово делиться своими разработками с Министерством обороны. Совместная работа ведется по нескольким направлениям: от создания средств защиты от химических и радиационных угроз до разработки специальных медицинских укладок и препаратов крови, включая сухую плазму.