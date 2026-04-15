ФСБ: банковская система РФ устойчива к кибератакам

Белов выступил на форуме по тематике ГосСОПКА в Москве. Он отметил, что в банковской сфере «всё более-менее неплохо». По его словам, НКЦКИ плотно взаимодействует с ФинЦЕРТ, а банки работают в рамках согласованных правил противодействия компьютерным атакам. Это позволяет говорить о текущей устойчивости отрасли.

Главным риском для банковских систем Белов назвал DDoS-атаки, направленные на отказ в обслуживании. «От них никто не застрахован», — добавил он. НКЦКИ помогает бороться с такими атаками Банку России и Роскомнадзору. Однако эксперт предупредил, что при общей устойчивости банки продолжают оставаться под прицелом злоумышленников.

«С позиции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам мы, наверное, можем говорить о том, что в банковской сфере всё более-менее неплохо. Наверное, это обусловлено тем, что Банк России является регулятором, в том числе по вопросам информационной безопасности, и много внимания уделяет всем этим процессам. Кроме того, в рамках Банка России функционирует [Автоматизированная система обработки инцидентов] ФинЦЕРТ — это как раз центр ГосСОПКА в области кредитно-финансовой. Мы с ними плотно работаем и, соответственно, с ними работают все банки. Проводится единая политика, она согласовывается с нами в части компьютерных атак, то есть по неспецифическим банковским вопросам. И, наверное, тот результат, который мы видим — а это отсутствие крупных компьютерных инцидентов в банковской сфере, — он позволяет говорить о том, что банковская сфера в настоящий момент относительно устойчива к компьютерным атакам», — отметил Белов.