«Газпром нефть» создаст технологию бурения для выхода на более глубокие пласты

Как отмечает ТАСС, пласты, находящиеся на значительной глубине под аномально высоким давлением представляют собой серьёзную проблему из-за их низкой проницаемости. Компания планирует активно работать над созданием и внедрением новых технологий для бурения и добычи нефти.

«Это практически полное отсутствие проницаемости пластов, это аномально высокое давление. Чтобы добыча из таких пластов была рентабельной, нужны новые технологии, новые материалы, новое оборудование, новое ПО, которых сейчас просто нет в мире. Над их созданием мы и будем работать», — подчеркнул Дюков.