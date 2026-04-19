Geely запустит бесплатную сервисную кампанию для 39 тысяч кроссоверов Atlas в России

Неисправность связана с возможным перегревом в работе ассистента парковки. Штатный предохранитель на 10 ампер создавал излишнюю нагрузку на сеть, что могло привести к термическому повреждению соседних деталей. После замены на 5-амперный элемент нагрузка снизится, а ПО блока парковочного ассистента обновят до актуальной версии.

Источник отмечает, что проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, владельцы могут на сайте Geely в разделе «Владельцам — Техническая информация — Технические акции» по VIN-номеру, а также на сайте Росстандарта. Все работы для участников сервисной кампании будут проведены бесплатно у официальных дилеров.

«В рамках программы, согласованной с Росстандартом, дилеры заменят предохранитель модуля управления парктрониками. Вместо элемента на 10 ампер установят предохранитель на 5 ампер, что снизит нагрузку на сеть и защитит смежные детали от возможного термического повреждения. Помимо замены плавкой вставки, специалисты проверят программное обеспечение блока парковочного ассистента и обновят его до актуальной версии. Все работы для владельцев попавших под отзыв автомобилей будут проведены абсолютно бесплатно», — сказано в материале.