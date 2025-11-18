Генпрокуратура признала разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 нежелательной организацией

Контент в игре признан нарушающим законодательство Российской Федерации, включая элементы русофобии и агрессии. В результате Генеральная прокуратура России объявила разработчика нежелательной организацией на территории страны.

По словам Горелкина, вполне вероятно, что торговые площадки вскоре прекратят продажу не только всех игр производства GSC Game World, но и любых товаров, связанных со S.T.A.L.K.E.R. 2. И чтобы избежать возможных юридических последствий, рекомендуется рассмотреть возможность отказа от этого тайтла и всего, что связано со студией.