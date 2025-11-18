Генпрокуратура признала разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 нежелательной организацией

Опубликовано 18 ноября 2025, 21:431 мин.
Генпрокуратура признала разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 нежелательной организациейИз-за русофобии
Депутат Госдумы Антон Горелки, член Комитета по информационной политике рассказал в своём Telegram-канале, что его прогноз годичной давности всё-таки подтвердился. Речь идёт о реакции российских властей на действия разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, студии GSC Game World.
Контент в игре признан нарушающим законодательство Российской Федерации, включая элементы русофобии и агрессии. В результате Генеральная прокуратура России объявила разработчика нежелательной организацией на территории страны.
По словам Горелкина, вполне вероятно, что торговые площадки вскоре прекратят продажу не только всех игр производства GSC Game World, но и любых товаров, связанных со S.T.A.L.K.E.R. 2. И чтобы избежать возможных юридических последствий, рекомендуется рассмотреть возможность отказа от этого тайтла и всего, что связано со студией.
Источник:Горелкин
Автор:Андрей Кадуков
