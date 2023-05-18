Географ из России показал, как зарождаются острова в руслах рек

Аспирант МГУ Георгий Голубцов выделил шесть стадий развития речных островов. По результатам своих исследований он защитил кандидатскую диссертацию.

Молодой специалист изучил в своей работе русла верхней Оби, а также средней и нижней Лены. Он установил, что размеры островов и степень разветвленности обратно пропорционально зависят от устойчивости русла и типа разветвлений.

В своем развитии, выяснил Голубцов, острова проходят шесть стадий: осередок, элементарный остров, малый остров, средний остров большой остров и островной массив. При этом данный цикл может завершиться на любом из этапов — и не возобновиться.

Динамика развития острова в первую очередь зависит от его положения в русле — в центральной, активной, или периферической его частях, в основных или второстепенных по водности рукавах. При этом в свою очередь острова влияют и на русло — даже если они затоплены.