«Геоскан» представила универсальную систему навигации для учебных роботов

Система позволяет работать с беспилотными летательными аппаратами и с наземными роботами, включая модели как отечественного, так и зарубежного производства. Она создаёт для всего этого оборудования единую среду навигации.

Эта особенность решает распространённую проблему образовательных учреждений, где часто накоплены робототехнические наборы от разных производителей, несовместимые друг с другом. Универсальная система объединяет устройства, позволяя школам и другим учебным заведениям задействовать уже имеющийся парк роботов, не ограничиваясь конкретным производителем.

«Геоскан Локус» является единственным в России программно-аппаратным комплексом, который создаёт локальную систему навигации для работы летающей и наземной робототехники в помещениях. Она определяет координаты, скорость и направление движения.