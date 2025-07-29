Герман Греф заявил об отсутствии мошенничества при оплате по биометрии

Опубликовано 29 июля 2025, 19:551 мин.
Герман Греф заявил об отсутствии мошенничества при оплате по биометрииТехнология работает 1,5 года без инцидентов
Герман Греф, глава Сбера, сообщил об отсутствии случаев мошенничества при использовании биометрической системы оплаты за последние восемнадцать месяцев. Эти данные были озвучены в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
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По словам Грефа, биометрическая технология демонстрирует абсолютную безопасность, в отличие от традиционных платежных карт, которые остаются уязвимыми для злоумышленников. Россия стала первой страной, где удалось создать столь надежную и удобную систему оплаты — для совершения платежа достаточно посмотреть в терминал.
В 2024 году банк сосредоточился на масштабном внедрении платежных терминалов с функцией распознавания лиц. Эти инвестиции принесли результаты: в первом квартале 2025 года объем биометрических платежей превысил показатели всего предыдущего года, отметила глава Сбера.