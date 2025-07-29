Герман Греф заявил об отсутствии мошенничества при оплате по биометрии

По словам Грефа, биометрическая технология демонстрирует абсолютную безопасность, в отличие от традиционных платежных карт, которые остаются уязвимыми для злоумышленников. Россия стала первой страной, где удалось создать столь надежную и удобную систему оплаты — для совершения платежа достаточно посмотреть в терминал.

В 2024 году банк сосредоточился на масштабном внедрении платежных терминалов с функцией распознавания лиц. Эти инвестиции принесли результаты: в первом квартале 2025 года объем биометрических платежей превысил показатели всего предыдущего года, отметила глава Сбера.