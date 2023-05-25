Гигабит в каждый дом: разработан план покрытия России сверхскоростным интернетом

К 2035 году 98% пользователей широкополосного доступа в России должны быть подключен сверхскоростному интернету — гигабит в секунду и более и более. Это следует из проекта стратегии развития отрасли связи, на который ссылаются «Известия».

Уже в 2030 году интернет на скорости на такой скорости должны получить почти все домохозяйства и социально значимые объекты населенных пунктов численностью больше, чем десять тысяч человек. Предполагается, что в 2035 году 50% россиян будет доступ к интернет-каналам в десять гигабит в секунду.

Доступ в интернет видится создателям документа коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением. По их мнению, в конце 2020-х — начале 2030-х годов около 80% аудитории телевещания будет использовать для их просмотра отечественные стриминговые платформы. Также предполагается, что россияне будут использовать сверхскоростной интернет для онлайн-игр и платформ виртуальной и дополненной реальности.

В июне этого года проект стратегии вынесут на защиту перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. После того, как будут исправлены все замечания, документ представят президенту РФ Владимиру Путину.

По состоянию на март 2023 года средняя скорость фиксированного широкополосного доступа в стране составляла 78 мегабит в секунду. По этому показателю Россия находится на 55 месте в мире, отмечается в документе.