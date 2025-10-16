В России
Опубликовано 16 октября 2025, 18:43
1 мин.

ГК «Просвещение» начнёт бороться с контрафактом с помощью цифровой маркировки

Подделка продаётся втридорога
Генеральный директор Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников сообщил, что с 1 сентября 2026 года товары будут снабжаться цифровой маркировкой. Это позволит эффективно бороться с распространением контрафакта.
Кожевников также объяснил, что закон, позволяющий использовать материалы издательств для создания учебников, обеспечивает непрерывность образовательного процесса, облегчает внедрение новых стандартов для преподавателей и ускоряет переход на унифицированные учебные пособия. Он подчеркнул, что стоимость таких учебников остаётся в пределах 500 рублей.

«К сожалению, по достаточно высоким ценам в систему вступает контрафактная продукция, которую мы каждый год выявляем. <…> Мы видим один из способов эффективной борьбы с данным пороком. Это цифровая маркировка. Уже прошёл эксперимент по цифровой маркировке. Думаю, что с 1 сентября следующего года мы и система будем готовы к использованию. Поэтому я прошу Совет Федерации поддержать это решение, когда оно вам поступит на одобрение», — рассказал Кожевников.