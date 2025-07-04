Глава Банка России заявила, что регулятор не будет вкладываться в криптовалюту

По этой причине регулятор допускает к работе с криптовалютами только особо квалифицированных инвесторов, а также участников внешнеэкономической деятельности. Как сообщает РБК, в России криптовалюты не могут использоваться как средство платежа внутри страны, — позиция Банка России.

Как отмечается, Минфин и Центробанк пытаются найти баланс между ограничением прав простых держателей криптовалют и учётом интересов таких пользователей.

«Учитывая наше отношение к ним (криптовалютам. — РБК) как к рискованным и волатильным активам, мы, конечно, не рассматриваем то, что мы можем в это инвестировать как центральный банк», — отметила Набиуллина.