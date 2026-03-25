Глава GFCN: созданный ИИ контент стал инструментом манипуляции в реальных конфликтах

Серов подчеркнул, что сегодня всем, кто борется с недостоверной информацией, необходимо сосредоточиться на ключевых вызовах, порождаемых нейросетями и искусственным интеллектом. По его словам, созданный ИИ контент перестал быть просто развлекательным продуктом и превратился в прямое оружие информационного воздействия. Формирование культуры ответственного медиапотребления он назвал одной из главных задач.

Молодёжный форум ШОС в Душанбе собрал технологических лидеров, предпринимателей и общественных деятелей из восьми стран — членов организации. Участники обсудили не только угрозы дипфейков, но и вопросы развития предпринимательской инфраструктуры, а также повышения цифровой компетенции у молодых людей. Особое внимание уделили подготовке кадров для работы с новыми технологиями.

Для противодействия распространению фейков Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) ещё в прошлом году открыла на своём сайте доступ к образовательным материалам и инструментам профессиональной проверки информации. В открытом доступе — инструкции, видеоуроки и лекции экспертов из 47 стран. Эти ресурсы помогают как журналистам, так и обычным пользователям отличать подлинный контент от сгенерированного нейросетями.

